A próxima passagem de Ciro Gomes por Brasília

Atualizado em 27 out 2021, 08h29 - Publicado em 27 out 2021, 10h30

Presidenciável do PDT, Ciro Gomes decidiu nesta terça que irá a Brasília no dia 8 de novembro, após o feriado, para realizar uma rodada de conversas com entidades de servidores públicos, parlamentares e representantes da sociedade sobre as pautas em discussão no Congresso.

A agenda econômica do governo de Jair Bolsonaro é um dos alvos prioritários de Gomes nessa fase de pré-campanha. Nesta terça, por exemplo, ele bateu na política de preços dos combustíveis da Petrobras e nas falas de figuras do governo sobre uma potencial privatização da estatal.

“A atual e criminosa política de preços da Petrobras esconde um crime ainda maior: a tentativa, já em marcha silenciosa e acelerada, da venda da Petrobras a grupos estrangeiros”, disse Gomes.