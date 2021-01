A proposta para saldar a dívida da Paranapanema

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O empresário João Araújo, da Buritipar, maior acionista da Paranapanema, vê uma oportunidade para o desfecho da negociação da dívida de 2,8 bilhões de reais da fabricante de cobre com dez de seus principais credores.

A ousada proposta passa por tirar do papel novos investimentos na unidade da Bahia. A ideia é fazer com que parte dos postos a serem abertos seja preenchida pelos ex-funcionários da Ford, que fechou as portas recentemente.

Araújo, que controla 24,99% do capital da Paranapanema e adotou a geração de empregos como bandeira da sua gestão, já ofereceu o lock-up de suas ações como forma de ampliar garantias para que um acordo seja efetivado no menor tempo possível.