A prioridade do ministro do Turismo em Madri

Em Madri para participar da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, o ministro Gilson Machado trabalha nas tratativas para finalizar o processo para trazer um escritório da OMT para o Brasil — o primeiro da entidade na América Latina.

“Essa conquista representa um marco para nosso turismo e para nossa economia. Portanto, esse é o assunto prioritário na agenda que realizamos aqui. Quaisquer outros temas serão tratados em seus momentos oportunos”, comenta o ministro.

Detalhe: Zurab Pololikashvili, o secretário-geral da agência das Nações Unidas especializada em turismo, anunciou a iniciativa há mais de um ano, no fim de setembro de 2020, ainda durante a gestão do antecessor de Machado, Marcelo Álvaro Antônio.

Nesta terça, aliás, o ministro também se reuniu com o chefe do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb, para acertar a vinda de uma delegação de investidores do país para o Brasil.