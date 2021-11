A primeira viagem internacional do ‘presidenciável’ João Doria

Escolhido no fim de semana pelo PSDB para disputar o Planalto, o governador João Doria fará nesta terça sua primeira viagem internacional como postulante direto ao posto de Jair Bolsonaro.

Seguindo uma programação definida antes mesmo do final das prévias, Doria vai aos Estados Unidos para inaugurar a representação de negócios do Governo de São Paulo em Nova York.

Num contraste com Bolsonaro, que foi para NY comer pizza na calçada antes da Assembleia-Geral da ONU, o tucano terá encontros importantes. Pela manhã, estará com Michael Bloomberg. O almoço será com o presidente do Bank of América para a América Latina, Alexandre Bettamio, e um grupo de investidores.

Na parte da tarde, o tucano participará de um evento com o CEO da Goldman Sachs, John Waldron e novo grupo de investidores. O dia termina com uma reunião com o reitor da Cornell Tech, Dean Greg.

O segundo dia segue com a inauguração do escritório e nova rodada de conversas com investidores. Em sua passagem por NY, Doria também deve encontrar o futuro prefeito de Nova York, Eric Adams, que assumirá a gestão em janeiro.