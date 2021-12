A primeira vez de Lula e Alckmin em público

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula e Geraldo Alckmin finalmente debutaram neste domingo no evento de final de ano do grupo Prerrogativas — integrado por advogados, juristas e artistas. O encontro da dupla desperta diferentes sentimentos nas correntes do petismo. A foto mostra o início da possível caminhada presidencial.

Circulam pela mesa de Lula e Alckmin nomes como o aliado de primeira hora do tucano e grande articulador da dupla, Márcio França (PSB), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, o presidente da CPI da Covid Omar Aziz (PSD), o presidente da sigla Gilberto Kassab, além de Marta Suplicy, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o senador Renan Calheiros (MDB).