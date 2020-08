Prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, o tucano Bruno Covas ainda levará uns dias para anunciar o nome do vice que estará ao seu lado na urna em novembro, mas uma coisa já está definida: a foto ao lado da dele será de uma mulher. Apesar do flerte com os tucanos, a ex-petista e atual filiada do SDD Marta Suplicy não deve ser a escolhida.

