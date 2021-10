A primeira conversa política de Moro na volta ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 18h12 - Publicado em 30 out 2021, 10h07

Quando retornar ao Brasil na próxima semana, Sergio Moro terá logo de cara, em São Paulo, um jantar com os deputados Junior Bozzella, da cúpula do União Brasil, e Renata Abreu, presidente nacional do Podemos.

O Radar já mostrou que Moro vai se filiar ao Podemos no próximo dia 10. O partido já começou a montar a equipe de campanha de Moro.

Bozzella, aliado do ex-juiz, já conversou com Moro, por telefone, sobre um potencial apoio na corrida presidencial de 2022. O papo agora será olho no olho.