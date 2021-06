A previsão de Edson Fachin para o fim do isolamento em Curitiba

Vice-presidente do TSE, Edson Fachin participou de forma virtual de uma audiência com os deputados da comissão do voto impresso nesta segunda.

O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, disse que Fachin está em Curitiba e espera tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 antes de regressar a Brasília.

Em abril, o ministro narrou as aventuras domésticas no isolamento da pandemia. “Tenho procurado exercitar na prática a contribuição com as tarefas domésticas. As mulheres não podem ser sobrecarregadas. Quero dar o exemplo para os meus genros”, diz.