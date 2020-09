A pouco mais de 24h do fim do prazo, TSE contabiliza 400 mil candidaturas

O prazo para registro de candidaturas nas eleições de 2020 termina quando o relógio marcar 19h deste sábado. Até 16h29 desta sexta, o sistema do TSE registrava 15.037 candidatos a prefeito, 15.048 candidatos a vice e 375.820 candidatos a vereador.

O número é muito inferior ao cenário projetado pela Justiça Eleitoral de 750.000 candidatos. Se a estimativa for verdadeira, as próximas horas serão de correria insana para os candidatos atrasados, que deixaram para a última hora o registro e terão que contar com a sorte e a eficiência do sistema eletrônico do TSE.