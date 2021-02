A PGR tem muitas investigações, mas só se fala na recondução de Aras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No comando de dezenas de investigações de corrupção importantes — são quase trinta delações na atual gestão —, Augusto Aras termina seu mandato em setembro, mas a possibilidade de ser reconduzido por Jair Bolsonaro já começou, segundo seus aliados, a atrapalhar o trabalho na PGR, com as diferentes correntes de procuradores pressionando o procurador.

O risco de a guerra de facções no MPF politizar temas como a investigação contra Bolsonaro e Eduardo Pazuello, por negligência na pandemia, foi citado, recentemente, pelo PGR a interlocutores como uma preocupação.

Para Aras, o melhor seria antecipar o debate da recondução e evitar o agravamento das disputas na corporação, com crises fabricadas a partir de intrigas internas.