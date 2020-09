Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para mostrar a “união dos poderes”, Jair Bolsonaro fez uma brincadeira com Davi Alcolumbre, nesta semana, antes de uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Sério, Bolsonaro se aproximou e convidou o senador para surgir de mãos dadas diante da plateia. Alcolumbre, incrédulo, escondeu a mão — e todos caíram na gargalhada.