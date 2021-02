A pauta prioritária do governo para os novos chefes da Câmara e Senado

Com a eleição das mesas do Congresso nesta segunda, é como se o ano começasse para valer para a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro. O Planalto gastou os tubos, para tentar eleger Arthur Lira o novo presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco o novo chefe do Senado.

Com verbas, cargos e promessas, Bolsonaro sonha entregar seu futuro e o de seu governo nas mãos do velho PP de guerra. Se der certo, e Baleia Rossi perder a eleição entre os deputados, o governo já tem uma pauta na Câmara prontinha para ser destravada. Da mesma forma ocorrerá no Senado.

Entre as matérias pendentes na Câmara, a equipe de Paulo Guedes aguarda com ansiedade a conclusão da votação da Lei do Gás, as reformas administrativa e tributária, o texto da autonomia do Banco Central e a privatização da Eletrobras. Já no Senado, o governo atuará para acelerar a votação do BR do Mar, a nova lei de startups, matérias do setor elétrico e de ferrovias e o pacto federativo.