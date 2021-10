Atualizado em 28 out 2021, 18h40 - Publicado em 30 out 2021, 18h20

A mando de Jair Bolsonaro, os chefes do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, da Caixa, Pedro Guimarães, e do BNDES, Gustavo Montezano, irão para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa neste domingo, em Glasgow, na Escócia. Os banqueiros vão mostrar investimentos das instituições em projetos ambientais.