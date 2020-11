A opinião de Witzel sobre o flerte de seu sucessor com Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Wilson Witzel tem dito a pessoas próximas que Claudio Castro, o atual governador do Rio de Janeiro, está certíssimo em buscar reconstruir as pontes com Jair Bolsonaro. Nessas conversas, Witzel diz que a estratégia é uma questão de sobrevivência para o Rio.

Não por acaso, ele próprio, Witzel, antes de ser despejado do governo,tentou reatar com Bolsonaro. O presidente, porém, o detesta e não cedeu.