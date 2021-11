A oferta de Valdemar que fez Bolsonaro bater o martelo pelo PL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde que desistiu da criação do natimorto Aliança pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sempre condicionou a sua filiação a um novo partido ao controle total da legenda, algo que quase nenhum dirigente ofereceu.

O mais perto que Bolsonaro conseguiu do seu objetivo de ter uma sigla “de porteira fechada” foi a oferta de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, ao que ele anunciou nesta segunda-feira que irá se filiar.

Segundo uma pessoa próxima ao presidente, que acompanhou as tratativas partidárias nos últimos meses, o cacique do Partido Liberal ofereceu a Bolsonaro autonomia em todos os Estados, com a exceção de São Paulo — por onde Costa Neto se elegeu para todos os seus mandatos como deputado federal.

Foi o suficiente.