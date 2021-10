A ofensiva da Petrobras contra a pressão política

Atualizado em 1 out 2021, 12h11 - Publicado em 4 out 2021, 10h32

Pressionada pela classe política diante do aumento dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, a Petrobras tem reforçado a seus interlocutores no governo que as maiores contribuições para o país, em 2021, são o pagamento de mais de 15 bilhões de reais em dividendos para a União e a arrecadação de mais de 177 bilhões de reais em tributos.

Na visão da cúpula da estatal, comandada por Joaquim Luna e Silva, os investimentos de 50 bilhões de reais da estatal em ativos diversos “seriam um terceiro tripé”.

Para se ter uma ideia do efeito cascata dos investimentos, para cada bilhão que a Petrobras aplica são gerados mais de 10.000 postos de trabalho no país, estima a estatal.