No paranoico ambiente palaciano, aliados de Hamilton Mourão passaram a dizer que o caso do assessor demitido por costurar o impeachment no Congresso foi armado por Jair Bolsonaro. Motivo? Dar ao vice o rótulo de golpista.