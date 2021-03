A nova ofensiva do ex-presidente do PT contra a Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rui Falcão, ex-presidente do PT, acionou nesta semana o Superior Tribunal de Justiça para que a Procuradoria-Geral da República apure condutas supostamente praticadas por um membro do MPF em conjunto com a organização Transparência Internacional.

As posturas questionadas por ele dizem respeito a convênios firmados para utilização de recursos em acordos de leniência firmados nas operações “Lava Jato”, “Greenfield”, “Sépsis e Cui Bono Operação Carne Fraca”.