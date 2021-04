A nova briga de Joice e Gilson Machado

Veja como as mágoas e brigas demoram a passar no coração do bolsonarismo. Joice Hasselmann elegeu-se deputada em 2018 surfando nas redes com um jingle do sanfoneiro e atual ministro do Turismo, Gilson Machado.

No ano passado, Machado denunciou Joice à Justiça Eleitoral por ter omitido na prestação de contas dela o serviço prestado por ele na produção do jingle, doado pelo ministro à deputada.

Briga vai, briga vem, a deputada, na visão do chefe do Turismo, resolveu se vingar do ex-amigo usando o Orçamento da pasta de Machado. Joice apresentou na Câmara um projeto que, na prática, destina para o combate à pandemia de coronavírus todos os recursos de campanhas e projetos da Embratur.

Para aliados de Machado no Turismo, não é por falta de dinheiro que o governo vem patinando no combate à pandemia. O foco de Joice no cofre da Embratur seria apenas uma forma de vingança. A deputada, no entanto, tem um ponto:

“Em um momento em que as grandes economias mundiais estão restringindo a circulação de pessoas por meio de lockdowns, além de fechar aeroportos para voos internacionais, a demanda por turismo cai drasticamente. Assim, ações de publicidade tornam-se sem efeito na atração de turistas”, diz Joice no projeto.