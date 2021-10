A movimentada agenda de Eduardo Paes no Rio

A cúpula do PT no Rio está intrigada com a grande movimentação do prefeito Eduardo Paes na discussão de alianças para 2022. Dizem que o cacique do PSD tem cumprido agenda de candidato, recebendo prefeitos e articulando conversas com lideranças políticas de outras partes do estado.

Paes, como o Radar já mostrou, tem dito aos aliados que não tem condições de deixar a prefeitura para disputar o governo. O interesse dele, e daí o grande volume de conversas, é tentar construir a eleição de Felipe Santa Cruz ao governo.