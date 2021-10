A missão do governador de Santa Catarina na COP-26

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

21 out 2021, 11h24

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-26, em Glasgow, na Escócia, no próximo mês, vai contar com a participação de pelo menos dez governadores brasileiros.

Carlos Moisés, de Santa Catarina, viajará para defender uma transição energética para as termoelétricas a carvão, que auxiliaram Santa Catarina durante esse período de estiagem e geram mais de 20.000 empregos.