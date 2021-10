A meta bilionária do setor de energia solar no Brasil em 2022

Atualizado em 6 out 2021, 11h56 - Publicado em 6 out 2021, 15h30

O mercado de energia solar está cada vez mais aquecido no Brasil.

A Alexandria, empresa curitibana especializada na construção de usinas fotovoltaicas, acaba de bater a marca de 350 milhões de reais de faturamento apenas em 2021. O resultado representa um crescimento de 1 500% na comparação com o ano passado.

“Se seguirmos o mesmo ritmo de crescimento, aliado ao amadurecimento vertiginoso do mercado, acreditamos que temos grandes possibilidades de atingir um bilhão de reais em receita ainda em 2022”, diz o CEO da companhia, Alexandre Brandão.

Até hoje, a empresa já soma mais de 100 usinas — entre as que foram entregues e as que estão em construção — em 16 estados brasileiros. No total, as unidades são responsáveis por mais de 150 Megawatt (MW) de potência.