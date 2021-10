A mensagem que os diplomatas brasileiros receberam no Dia da Saúde Mental

Atualizado em 14 out 2021, 16h43 - Publicado em 15 out 2021, 13h30

Diplomatas e demais funcionários do Ministério das Relações Exteriores ao redor do mundo receberam uma incomum mensagem do secretário-geral do Itamaraty, Fernando Simas Magalhães, no domingo passado, Dia Mundial da Saúde Mental.

O comunicado destacou as situações de vulnerabilidade psíquica e desafios pelos quais passam os funcionários do Itamaraty, como a necessidade de adaptação a diferentes ambientes, idiomas e culturas, e o sentimento de desenraizamento motivado pela distância da pátria.

Magalhães também mencionou a desestruturação das redes de auxílio e dos laços de afetividade e o impacto das frequentes mudanças sobre os servidores e seus familiares em suas remoções para os postos do Brasil no exterior.