A maré baixa de Claudio Castro para o governo do Rio em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Já foi maior o entusiasmo dos partidos de direita em torno do nome de Claudio Castro, do PSC, para uma disputa ao governo do Rio em 2022.

Caciques da política fluminense põem na conta do governador interino os péssimos números da pandemia no estado e avaliam que a associação à família Bolsonaro prejudica alianças com o Centro. Agora, já trabalham para encontrar outro nome de consenso.