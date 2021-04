A mais nova aposta de Paulo Guedes para fazer caixa no governo

A equipe de Paulo Guedes prepara para lançar nesta semana uma medida que permitirá ao governo fazer caixa a partir da atualização dos imóveis declarados no Imposto de Renda.

A ideia em formatação no governo é estabelecer uma taxa entre 3% e 4% do valor, permitindo assim a atualização do valor do imóvel, sem que o contribuinte tenha que recolher 15% de IR sobre o ganho de capital no ato da venda.

A “mordida” menor na operação deve estimular a atualização, avalia o time de Guedes.