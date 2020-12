A magra produção legislativa de Flávio Bolsonaro em 2020

Dados do sistema do Senado mostram que o senador Flávio Bolsonaro apresentou ao longo de todo o ano de 2020 apenas dois projetos de lei no Parlamento.

Os dois projetos de lei propostos pelo filho do presidente tratam de questões burocráticas do universo empresarial, como emissão de debêntures e regras sobre assembleias de sócios.

Nada sobre combate à corrupção, por exemplo, uma das bandeiras de campanha do senador.

Em matéria de pronunciamento, a atuação conseguiu ser ainda mais tímida. Flávio fez apenas um pronunciamento no ano. Foi no dia 29 de setembro na posse do senador Ney Suassuna, primeiro suplente do senador Veneziano Vital do Rêgo, do Estado da Paraíba.