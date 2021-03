A lenta vingança de Lula contra Moro e os procuradores da Lava-Jato

Depois de passar anos a fio sofrendo com as revelações da Lava-Jato sobre a roubalheira no seu governo e no de sua sucessora Dilma Rousseff, Lula experimenta agora uma inusitada vingança.

Com ajuda dos hackers que roubaram mensagens de Sergio Moro e dos procuradores da força-tarefa, agora é o petista quem alimenta o noticiário lentamente de mensagens constrangedoras dos investigadores. Ninguém desviou dinheiro da Petrobras nem ganhou reformas de empreiteiros de presente, claro, mas a natureza dos diálogos dos investigadores também produz constrangimentos.

Quem acompanha de perto a operação montada pelo advogado Cristiano Zanin, desde que o STF liberou as mensagens da Vaza-Jato, diz que muito dinheiro e esforço tem sido colocado na análise das mensagens, com perícia exaustiva e longos turnos de garimpo nos arquivos dos hackers.