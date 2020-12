A irritação de Fux com as críticas do Parlamento ao STF

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux tem rebatido em conversas com colegas as críticas da classe política sobre a suposta interferência do Supremo no processo de eleição das mesas do Congresso.

A votação virtual para autorizar ou não a reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, como se sabe, já está rolando no site da Corte.

“Por que não resolveram por lá? Eles que judicializaram a política”, disse a um interlocutor.