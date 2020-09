A íntegra do discurso de posse de Luiz Fux na presidência do STF

O ministro Luiz Fux assumiu nesta quinta a presidência do STF pelos próximos dois anos. Aos colegas, fez um discurso forte e emocionado.

O ministro defendeu a harmonia entre os poderes e o respeito entre Legislativo e Executivo, num recado ao bolsonarismo de que não aceitará ataques ao tribunal.

“As nossas relações com os demais poderes serão harmônicas, porém litúrgicas”, disse Fux. “Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura: a necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com a altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde com contemplação e subserviência”, complementou.

Veja a íntegra do discurso do presidente do STF. Discurso – Posse STF – Versão Final