A indignação do STJ com o descaso dos deputados na pandemia

Ministros do STJ contrários ao projeto que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais, uma bandeira do presidente João Otávio de Noronha — que se despede do comando da Corte nesta semana –, estão preocupados com o que está em curso na Câmara nesta terça.

A informação que chegou ao tribunal é de que Rodrigo Maia deve colocar para andar a pauta-bomba nesta semana, como um presente de despedida a Noronha. “No meio de uma pandemia você aprovar uma festa dessa, é muito grave”, diz um ministro ao Radar.

O projeto que cria o TRF-6 foi aprovado pelo STJ em setembro do ano passado, quando o cenário para os próximos ainda era de aparente retomada com as reformas em curso e nenhuma pandemia no horizonte do país. Para os ministros do STJ ouvidos pelo Radar, será um escândalo manter o projeto como se não estivesse faltando dinheiro para o mais básico aos brasileiros.

“O novo tribunal em Minas custará em torno de 300 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Aprovar uma coisa assim no momento em que se discute se o brasileiro poderá ter mais 200 reais de auxílio é uma vergonha”, diz outro ministro ouvido pelo Radar.

Continua após a publicidade

O Radar procurou Rodrigo Maia e outros líderes da Câmara para falar da votação envolvendo o novo tribunal, mas uma lei do silêncio parece ter baixado na casa.