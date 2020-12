A hora da verdade: por que o Brasil não tem a vacina da Pfizer?

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por que o Brasil não tem a vacina da Pfizer? A pergunta, que muitos brasileiros devem estar se fazendo desde que o imunizante da farmacêutica alemã passou a ser aplicado no Reino Unido e nos Estados Unidos, será debatida nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados.

Para resolver o mistério, ou ao menos tentar, falarão em audiência pública na comissão externa de enfrentamento à covid representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa e, claro, da Pfizer.

Entre os convidados estão Élcio Franco, secretário-executivo da Saúde, e Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. A ideia é saber a quantas andam as conversas e tratativas do governo federal com a multinacional — e o motivo de tanta demora.