A hora da verdade para André Mendonça no Senado; votação aberta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado já começou a votar em plenário a indicação de André Mendonça ao Senado. Em instantes, a novela de quatro meses vai ter seu desfecho. Mendonça e aliados acreditam que terão votos suficientes para a aprovação “tranquila”.

Nomes importantes da República, como Augusto Aras, da PGR, e Humberto Martins, do STJ, ainda nutrem esperanças de uma nova chance de indicação, caso Mendonça seja derrotado nesta quarta.

Bolsonaro está no numa cerimônia em Goiás, acompanhando pelo celular a votação no plenário do Senado.