Atualizado em 21 out 2020, 16h38 - Publicado em 21 out 2020, 17h23

Nesta sexta-feira, dia do aniversário de 80 anos do Rei Pelé, Galvão Bueno vai abrir o Globo Esporte, da TV Globo, lendo um texto em homenagem ao Atleta do Século XX.

No primeiro título de Copa do Mundo da seleção brasileira sem Pelé em campo, em 1994, os dois protagonizaram uma comemoração que se tornou uma das imagens mais marcantes das coberturas de mundiais.