A guerra dos ‘supremáveis’ pela vaga de Celso de Mello começou

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O comunicado oficial do STF a Jair Bolsonaro, de que terá a cadeira de Celso de Mello disponível já em outubro, deve impregnar os debates em Brasília nos próximos dias.

Toda sorte de candidatos que já trabalhavam nos bastidores do bolsonarismo agora terão uma corrida contra o tempo.

No universo jurídico de Brasília, o que se diz é que Bolsonaro tenderia a escolher um nome do STJ. O ministro João Otávio de Noronha, que é próximo da família presidencial e deu decisões favoráveis ao clã, é um dos lembrados. Mas há outros nomes da Corte na disputa.

Bolsonaro, ao promover alguém do tribunal ao STF, teria condições de instalar também um nome do seu crivo no STJ.

Fora do Judiciário, porém, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, André Mendonça, da Justiça e o PGR Augusto Aras são nomes lembrados por aliados do presidente como “supremáveis”.

A guerra interna no bolsonarismo pela vaga, uma fogueira que ardia nos bastidores até aqui, vai ganhar corpo com o combustível oferecido pela decisão de Celso de Mello.