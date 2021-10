‘A gente pode se encontrar outra vez’, diz Lula sobre Meirelles

Questionado se poderia ter Henrique Meirelles, presidente do Banco Central no seu governo, como seu conselheiro econômico, o ex-presidente Lula respondeu redirecionando a pergunta:

“Tem que perguntar pro Meirelles, ele agora tá com o Doria. O Meirelles é uma pessoa que eu gosto dele, tenho relação com ele, quando eu precisei do Meirelles ele teve um papel muito importante no meu governo, eu sou grato ao Meirelles, mas o Meirelles tá noutra até agora”.

Desde o começo de 2019, Meirelles é Secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, no governo do tucano João Doria. Antes, foi ministro da Fazenda de Michel Temer e até candidato à Presidência pelo MDB.

Lula então acrescentou:

“Vamos ver o que vai acontecer. Como o mundo é redondo, a gente pode dar a volta e pode se encontrar outra vez”.

Inicialmente, o ex-presidente respondeu que não precisava de conselheiros.

“Imagina, se conselho fosse bom, eu comprava, ninguém vai me dar”, brincou, acrescentando que criaria o “Fórum dos Conselheiros do Lula” e seguiria apenas os bons conselhos.

Ele também disse que “economia não é uma coisa difícil”, bastando ter credibilidade e previsibilidade.

“Te confesso que eu já tenho na minha cabeça quem eu quero se eu for candidato a presidente. Vou criar o meu conselho outra vez de desenvolvimento econômico e social, vai ter empresário, vai ter sindicalista, vai ter negro, vai ter branco, vai ter pastor evangélico, vai ter pastor católico, vai ter todo mundo, porque o país não é meu, eu é que sou do país. Então eu quero que a sociedade me ajude a fazer as coisas corretas”, discursou.