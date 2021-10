A fúria de Valdemar Costa Neto com Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 18h32 - Publicado em 29 out 2021, 12h10

Valdemar Costa Neto gravou um vídeo abrindo o coração (e o PL) a Bolsonaro, mas ficou no vácuo.

Costa só se deixou filmar porque tinha garantia do “sim” presidencial — que não veio.

Um dia depois de gravar e divulgar o vídeo, o cacique se reuniu por longas horas com Flávia Arruda, a ministra do partido, no Planalto. A fúria de Valdemar é grande.