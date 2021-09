A frente ampla contra Bolsonaro começa a se formar no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na terça-feira, um jantar na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), em Brasília, reuniu as principais cabeças do Senado para algo até pouco tempo improvável: uma aliança entre PT, PSDB, MDB e outros partidos para barrar a agenda de Jair Bolsonaro na Casa e estabelecer prioridades para tirar o país dessa paralisia.

Tasso Jereissati (PSDB), Jaques Wagner (PT), Renan Calheiros (MDB), Katia Abreu (PP), Otto Alencar (PSD), Humberto Costa (PT) e Jayme Campos (DEM) foram algumas das figuras presentes na conversa que deve se repetir em duas semanas com novas adesões.

Ciro Nogueira que lute!