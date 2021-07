A exemplo de Lula e Dilma, Bolsonaro deve dar dinheiro a clubes de futebol

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nos tempos do PT, o cofre da Caixa foi usado para socorrer a cartolagem do futebol com patrocínios milionários.

Como essa lucrativa relação entre política e futebol — quase sempre prejudicial aos cofres públicos — não é de esquerda ou de direita, o que Lula e Dilma Rousseff fizeram no passado, Jair Bolsonaro copia agora.

Depois de interferir no Banco do Brasil, causando a demissão de André Brandão, o Planalto articula agora a abertura dos cofres do banco aos clubes de futebol. Como?

Por ordem do Planalto, o banco deve patrocinar essa nova liga de clubes que faz sombra à CBF. Coisa de muitos milhões.