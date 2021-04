A estreia do chanceler no Congresso

No cargo há quase um mês, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, faz daqui a pouco sua estreia como chanceler no Congresso. O chefe do Itamaraty foi convidado para falar sobre as prioridades do ministério para 2021 na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, comandada pelo deputado Aécio Neves.

A reunião com França está marcada para 10h e foi convocada a partir de requerimento do próprio presidente do colegiado. Segundo o convite, o chanceler vai tratar também de “outros temas atuais da política externa brasileira”.

Foi justamente uma ida ao Congresso, que marcou o fim da gestão do antecessor de França, Ernesto Araújo. No dia 24 do mês passado, o olavista conseguiu a proeza de ser unanimidade negativa durante sessão temática no Senado. Cinco dias depois, foi demitido. O clima para o lado de França no Parlamento, claro, é bem mais acolhedor.