A estreia de Rolando Boldrin nos palcos virtuais

Aos 84 anos e 62 de carreira, Rolando Boldrin faz sua primeira live neste sábado, tocando e contando “causos” improvisados em tom intimista. “Esta será uma experiência única. Estou muito animado em realizar pela primeira este show online ao vivo, diretamente da minha casa”, conta o músico, ator e apresentador de TV, ao lembrar que as restrições sociais impostas pela pandemia ainda não acabaram.

O setlist está recheado de clássicos da viola como Faca de Ponta; Amor de Violeiro; Mulher de Boticário; Eu, a Viola e Deus; e Vide-Vida Marvada, tema de abertura do programa Sr. Brasil. Para acompanhar, basta acessar a plataforma #CulturaemCasa. A estreia de Boldrin no formato virtual faz parte da #ViradaSPonline, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.