A estratégia de Lira para votar a PEC dos Precatórios na terça-feira

O governo de Jair Bolsonaro sentiu o gostinho da vitória com a aprovação em primeiro turno na madrugada desta quinta da PEC dos Precatórios na Câmara. O Planalto quer que a segunda votação ocorra logo para evitar que a repercussão negativa que atingiu parte da oposição que votou a favor do texto possa fazer parlamentares voltarem atrás em seus votos.

Aliado de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma manobra há pouco para garantir o quórum dos trabalhos na próxima terça-feira a ponto de poder encaminhar a votação da emenda. Foi marcada para o plenário da Casa na próxima segunda uma sessão deliberativa com efeito administrativo, num movimento que obrigará os deputados, que costumam chegar em Brasília de seus estados só na terça, a aparecerem na Câmara um dia antes.

Em sessões com efeito administrativo, parlamentares que não compareçam para as votações ganham falta e são descontados no salário. Segundo o Radar apurou, na segunda serão votados apenas projetos nos quais haja consenso entre os deputados. Na terça, Lira pautará a questão do calote nos precatórios.