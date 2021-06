A estratégia de Bolsonaro para se livrar do caso Covaxin: culpar Pazuello

Jair Bolsonaro já definiu a estratégia para se desvincular da acusação de que acobertou corrupção na compra da vacina indiana.

Dirá que, depois de ter sido alertado pelo deputado federal Luis Miranda e seu irmão, no dia 20 de março, acionou Eduardo Pazuello — e não a PF, como teria prometido ao aliado no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março.

A versão será que o então ministro da Saúde garantiu ao presidente que estava “tudo resolvido”, com a retificação do documento de compra do imunizante.

Na ocasião, Pazuello já estava demissionário. Bolsonaro anunciou dias antes a chegada do atual ministro, Marcelo Queiroga, que aguardava sua nomeação.

Hoje secretário de Estudos Estratégicos no Palácio do Planalto, Pazuello participou das reuniões do governo na quarta-feira, quando estourou a crise de Miranda. Antes de sair para ir ao médico, comentou que lembrava do contato de Bolsonaro em março.