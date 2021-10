À espera do relatório de Renan, CPI ouve familiares de vítimas da pandemia

Atualizado em 18 out 2021, 07h22 - Publicado em 18 out 2021, 06h01

Diante da expectativa pela apresentação do relatório de Renan Calheiros, que ainda passa pelo crivo dos senadores aliados do emedebista, a CPI da Pandemia terá na manhã desta segunda uma audiência pública para ouvir familiares de vítimas da Covid-19, representando as cinco regiões do país.

Segundo o requerimento aprovado na última sexta, participarão da reunião uma enfermeira que perdeu a irmã por conta da crise da falta de oxigênio em Manaus, que deixou 4 filhos, uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e ficou com a guarda da irmã, de 10, uma mulher que perdeu pai e mãe, internada na Prevent Senior e medicada com o chamado “kit Covid”, uma mulher que perdeu o marido e um homem que ficou com graves sequelas em função da doença.

“O testemunho dessas pessoas é de extrema importância, uma vez que nos aproxima da dor do outro e dá voz a milhares de outras famílias que foram dilaceradas por essa pandemia”, diz o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, autor do requerimento.

Neste domingo, a cúpula do colegiado promoveu uma mudança de planos de última hora na que seria a última semana de trabalhos da CPI. O presidente, Omar Aziz, anunciou foi aconselhado a adiar a votação do relatório — que seria lido nesta terça e votado no dia seguinte — para evitar uma ação na Justiça pelo curto prazo para análise do documento.

Portanto, ficou para terça o depoimento de Helton da Silva Chaves, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. A apresentação do parecer final do relator Renan Calheiros agora está prevista para quarta. E a votação, para a terça da semana que vem, um dia antes de a comissão completar seis meses de instalada.