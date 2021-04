A dura missão de Braga Netto na Defesa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Walter Braga Netto levará um tempo para vencer a desconfiança na caserna. No Exército, oficiais generais de alta patente consideram que Braga Netto aprendeu bem a lição quando estava no Rio de Janeiro como interventor na Segurança Pública.

“Deu uma de interventor no fatídico dia em que, sem cerimônia, dispensou os comandantes das Forças Armadas”, diz um interlocutor do comando da força ao Radar.

Estes mesmos oficiais dizem que todo militar pouco leva ao ir para a reserva, mas “a honra, a hierarquia e a camaradagem são condições permanentes na ativa ou na reserva”.

“Isso, Braga Netto perdeu no caminho do Estado-Maior do Exército para a Casa Civil”, segue o militar.