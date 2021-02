A dobradinha de João Doria e Michael Bloomberg

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

João Doria se juntou a Michael Bloomberg no combate a doenças crônicas. O governo paulista e a Bloomberg Philanthropies realizarão um curso de políticas públicas voltadas para o enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Ao todo, serão oferecidas mil vagas a gestores públicos de municípios que apresentam hoje os piores indicadores nesta área.

O próprio Bloomberg gravou um vídeo que será exibido na aula inaugural do curso parabenizando a iniciativa de São Paulo, além de destacar a experiência de Nova York no enfrentamento das DCNTs, com medidas adotadas pela gestão municipal que ajudaram a aumentar a expectativa de vida de seus habitantes em mais três anos.