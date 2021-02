A dobradinha de Guedes e Roma no Planalto

Nesta terça, no início da cerimônia com prefeitos no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, João Roma, e o chefe da Economia, Paulo Guedes, desceram juntos a rampa até o salão do evento ao lado de Jair Bolsonaro.

A cena, segundo interlocutores do governo, foi devidamente pensada momentos antes, quando Roma propôs o desfile a Guedes. “Vamos descer a rampa juntos para demonstrar que a economia e a área social do governo são duas faces da mesma moeda. Vamos caminhar juntos”, disse Roma.

Guedes gostou e o resultado pode ser visto na foto que abre a nota.