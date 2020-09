A difícil missão de barrar a influência da milícia nas eleições do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Que a política do Rio de Janeiro é para amadores, não é novidade – e que mantém relações com a milícia, também não. Trabalho árduo para os promotores eleitorais, que não conseguem simplesmente barrar candidatos envolvidos com a milícia.

“Podemos estar diante de um notório miliciano, mas se ele não tiver condenação colegiada, sairá candidato”, disse ao Radar a procuradora regional eleitoral do estado, Silvana Batini. É o que diz a Lei da Ficha Limpa: o fato de responder a inquéritos ou mesmo estar condenado em primeiro grau por envolvimento com organizações criminosas não configura inelegibilidade.