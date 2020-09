O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, faz questão de receber o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para uma conversa no ministério antes da saída do colega do comando do STF.

Não chega a ser uma homenagem, mas um sinal de camaradagem entre Azevedo e Toffoli. O ministro da Defesa chegou a ser assessor no Supremo no período de início de comando de Toffoli na Corte.