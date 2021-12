Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dentro do governo, a viabilidade da candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo é vista com ceticismo — no mínimo.

Para justificar a desconfiança, um aliado paulista de longa data de Jair Bolsonaro tem citado até a terra natal do ministro:

“O paulista é um povo muito conservador, nunca vai eleger um carioca”.