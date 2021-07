A delicada separação de poderes na nova governabilidade bolsonarista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Nogueira ainda não sentou na cadeira de ministro da Casa Civil, mas já alimentou uma série de teorias na base governista de Jair Bolsonaro sobre como funcionará, daqui para frente, a partilha de poder entre os partidos aliados.

Dentro do PP, por exemplo, há deputados que acreditam que o novo ministro da Casa Civil buscará privilegiar o Senado no atendimento de demandas dentro do governo.

Hoje, como não há uma figura política forte no Planalto, essa discussão de demandas acabava concentrada em Flávia Arruda, a ministra da Secretaria de Governo filiada ao partido de Valdemar Costa Neto, e em Arthur Lira, o chefe da Câmara e principal aliado do presidente.

Com a chegada de Nogueira, a missão mais evidente da Casa Civil passa a ser a construção da governabilidade entre os senadores, hoje distantes do Planalto. Para conquistar espaço, Nogueira não deve inovar. O método adotado será a mesma política de sempre, com distribuição de cargos e verbas.

Como o Senado é um território conflagrado, é natural que a prioridade da Casa Civil, neste primeiro momento, seja fazer a felicidade de insatisfeitos senadores. Será nesse momento, quando um pleito do Senado atropelar um pedido da Câmara, que as relações serão testadas nesse novo governismo bolsonarista.

Afinal, o orçamento é curto e os pedidos de prefeitos e aliados nos estados são muitos nesse ano pré-eleitoral.

Nogueira deve igualar-se a Lira — embora o chefe da Câmara tenha muito mais poder pelo cargo que ocupa — na discussão de demandas dentro do governo, mas o senador não deve bater de frente com o deputado. Pelo menos é o que está combinado.